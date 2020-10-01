Операторы связи РФ заявили о готовности к отмене роуминга с Белоруссией

Крупнейшие российские операторы связи — МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 — технически готовы к отмене роуминга с Белоруссией.

"Что касается снижения роуминговых цен в Союзном государстве, то мы полагаем, что все мероприятия соответствующей дорожной карты реализованы, и мы готовы на взаимное снижение ставок межсетевой связи между операторами, роуминговых ставок и установление сниженных абонентских тарифов ", — заявили в "Билайне".

По словам представителей крупнейших российских сотовых операторов, они ждут аналогичных решений от партнёров по Союзному государству.

"Компания выполнила весь комплекс мероприятий дорожной карты и ожидает завершения реализации всех необходимых мероприятий со стороны белорусских партнеров", — сказали в МТС.

На переговорах об отмене роуминга спорных вопросов по ставке межсетевой связи между операторами не было, добавили "Мегафоне".