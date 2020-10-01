Крупнейшие российские операторы связи — МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 — технически готовы к отмене роуминга с Белоруссией.
"Что касается снижения роуминговых цен в Союзном государстве, то мы полагаем, что все мероприятия соответствующей дорожной карты реализованы, и мы готовы на взаимное снижение ставок межсетевой связи между операторами, роуминговых ставок и установление сниженных абонентских тарифов ", — заявили в "Билайне".
По словам представителей крупнейших российских сотовых операторов, они ждут аналогичных решений от партнёров по Союзному государству.
"Компания выполнила весь комплекс мероприятий дорожной карты и ожидает завершения реализации всех необходимых мероприятий со стороны белорусских партнеров", — сказали в МТС.
На переговорах об отмене роуминга спорных вопросов по ставке межсетевой связи между операторами не было, добавили "Мегафоне".
"Российские операторы придерживаются консолидированной позиции по ключевым вопросам отмены роуминга. Он состоится, как только будут достигнуты финальные договоренности между российской и белорусской сторонами. Новые условия сделают максимально выгодным пользование связью россиянами во время поездок в Белоруссию", — подчеркнули в компании Tele2.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".