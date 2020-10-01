В условиях снижения доходов россиян Счётная палата РФ (СП) увидела серьёзные риски роста просроченной задолженности физлиц.
"По мнению департамента аудита экономического развития, существуют серьезные риски роста просроченной задолженности, особенно в условиях снижения доходов населения. В соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития России снижение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году может составить 3%", — говорится в отчёте департамента аудита экономического развития Счётной палаты РФ.
Накануне Центробанк сообщил, что просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян составила более триллиона рублей.
"Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8%. Рост размера ипотечного кредита в целом соответствует росту цены недвижимости за прошедший год. При этом реальные располагаемые доходы россиян за I полугодие сократились на 3,7%", — отмечается в мониторинге ведомства.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".