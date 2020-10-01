СП увидела серьёзные риски роста просроченной задолженности россиян

В условиях снижения доходов россиян Счётная палата РФ (СП) увидела серьёзные риски роста просроченной задолженности физлиц.

"По мнению департамента аудита экономического развития, существуют серьезные риски роста просроченной задолженности, особенно в условиях снижения доходов населения. В соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития России снижение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году может составить 3%", — говорится в отчёте департамента аудита экономического развития Счётной палаты РФ.

Накануне Центробанк сообщил, что просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян составила более триллиона рублей.