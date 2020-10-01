Российская нефть в сентябре подешевела в полтора раза

Минфин РФ проинформировал, что сентябрьская цена на российскую нефть марки Urals — 40,91 доллара за баррель — в полтора раза ниже той, что была зафиксирована в сентябре 2019 года.

"Стоимость российской нефти Urals, основной товар российского экспорта, в сентябре перешла к снижению, упав на 8% к августу и на 33% к сентябрю прошлого года. Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель)", — говорится в сообщении Министерства финансов России.

Средняя цена российской нефти за девять месяцев этого года также значительно просела к аналогичному временному показателю прошлого года.