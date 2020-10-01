Мальта подписала документ об изменении налогового соглашения с Россией

Мальта, согласно протоколу, будет применять к россиянам, хранящим деньги на островном государстве, налог не менее 15 процентов. Налог в таком же размере будет взиматься с дивидендов по акциям компаний, зарегистрированных россиянами на Мальте.

"Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. С российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты — чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Планируется, что соглашение между Россией и Мальтой начнёт действовать с 1 января 2021 года.