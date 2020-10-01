Мальта, согласно протоколу, будет применять к россиянам, хранящим деньги на островном государстве, налог не менее 15 процентов. Налог в таком же размере будет взиматься с дивидендов по акциям компаний, зарегистрированных россиянами на Мальте.
"Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. С российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты — чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус", — говорится в сообщении Минфина РФ.
Планируется, что соглашение между Россией и Мальтой начнёт действовать с 1 января 2021 года.
"Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года. Документом определён перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", — отмечается в сообщении.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".