Глава Российских железных дорог рассказал о восстановлении движения поездов, которое было ограничено из-за пандемии коронавируса.
"Российские железные дороги" (РЖД) восстановили практически 90% поездов, отмененных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Экономика исправляется, пассажиры поехали. Мы восстановили практически 90% поездов. Соответственно чётко реагируем на заказ субъектов России: нужно меньше — значит, меньше, нужно больше — значит, больше. Все люди перевозятся в соответствии с требованиями, поэтому смотрим как всегда с оптимизмом", — рассказал гендиректор РЖД Олег Белозёров телеканалу "Россия 24".
В сентябре нынешнего года объём пассажирских перевозок РЖД уже ненамного уступил сентябрю 2019 года.
"РЖД были вынуждены отменить часть поездов дальнего следования и сократить частоту курсирования по части маршрутов. Со снятием ограничений в регионах РФ происходило постепенное восстановление пассажирского сообщения. Перевозки пассажиров по сети РЖД в сентябре 2020 года составили 88,2 млн человек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. В пригородном сообщении отправлено 81,5 млн пассажиров (-14,3%), в дальнем следовании — 6,7 млн человек (-32%)", — сообщили в компании.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".