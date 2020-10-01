РЖД восстановили 90 процентов отменённых поездов

Глава Российских железных дорог рассказал о восстановлении движения поездов, которое было ограничено из-за пандемии коронавируса.

"Российские железные дороги" (РЖД) восстановили практически 90% поездов, отмененных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Экономика исправляется, пассажиры поехали. Мы восстановили практически 90% поездов. Соответственно чётко реагируем на заказ субъектов России: нужно меньше — значит, меньше, нужно больше — значит, больше. Все люди перевозятся в соответствии с требованиями, поэтому смотрим как всегда с оптимизмом", — рассказал гендиректор РЖД Олег Белозёров телеканалу "Россия 24".

В сентябре нынешнего года объём пассажирских перевозок РЖД уже ненамного уступил сентябрю 2019 года.