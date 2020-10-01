В России выпуск легковых машин сократился на 30 процентов

Производство легковых автомобилей в России в августе упало чуть менее чем на треть, как по сравнению с августом прошлого года, так и по сравнению с июлем нынешнего.

"Производство легковых автомобилей в России в августе 2020 года снизилось на 30 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 82,4 тысячи штук. При этом по сравнению с июлем текущего года производство легковых авто сократилось на 27,1 процента. В целом за январь-август показатель упал на 16,8 процента относительно прошлогодних результатов", — говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В ситуации с выпуском грузовых автомобилей такого спада не наблюдается. Максимальное снижение производства произошло при выпуске автобусов.