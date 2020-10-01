Производство легковых автомобилей в России в августе упало чуть менее чем на треть, как по сравнению с августом прошлого года, так и по сравнению с июлем нынешнего.
"Производство легковых автомобилей в России в августе 2020 года снизилось на 30 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 82,4 тысячи штук. При этом по сравнению с июлем текущего года производство легковых авто сократилось на 27,1 процента.
В целом за январь-август показатель упал на 16,8 процента относительно прошлогодних результатов", — говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В ситуации с выпуском грузовых автомобилей такого спада не наблюдается. Максимальное снижение производства произошло при выпуске автобусов.
"Выпуск грузовых автомобилей в августе снизился на 4,2 процента — до 12,4 тысячи машин. Однако по сравнению с июлем этого года показатель вырос на 13,7 процента. Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце упало на 20,7 процента, составив 794 единиц, двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта — на 37,7 процента до 18,2 тысячи штук", — говорится в отчёте.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".