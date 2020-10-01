Михаил Мишустин продлил программу туров с кешбэком

Правительство РФ продлило программу туров по России с кешбэком до 10 января 2021 года.

"Срок предоставления туристической услуги продлевается. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", — говорится в постановлении, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Стоимость путёвки теперь может превышать 25 тысяч рублей, возврат может составить до 20 тысяч рублей.