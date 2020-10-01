Правительство РФ продлило программу туров по России с кешбэком до 10 января 2021 года.
"Срок предоставления туристической услуги продлевается. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", — говорится в постановлении, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Стоимость путёвки теперь может превышать 25 тысяч рублей, возврат может составить до 20 тысяч рублей.
"Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается 25 тысячами рублей. Максимальный возврат будет составлять 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки", — уточняется в документе.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.