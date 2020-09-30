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Госдолг России в 2020 году составит 20,4 трлн рублей

Госдолг Российской Федерации в этом году превысит 20 трлн рублей. В последующие три года ожидается регулярный рост государственного долга до 28,4 трлн в 2023 году.

Госдолг России в 2020 году составит 20,4 трлн рублей

"Объём государственного долга России по итогам 2020 года составит 20,4 трлн рублей. Это 19,1 процента ВВП. В 2021 году госдолг составит 23,55 трлн рублей или 20,4 процента ВВП. В 2022 году — 25,88 трлн рублей (20,8% ВВП), в 2023 году — 28,4 трлн рублей (21,4% ВВП)", — говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021 — 2023 годы.

Внутренний госдолг государства приблизительно в три раза выше внешнего, следует из данных отчёта.

"Объём внутреннего госдолга РФ по итогам 2020 года составит 15,49 трлн рублей, в 2021 году — 18,32 трлн рублей, в 2022 году — 20,52 трлн рублей, в 2023 году — 22,95 трлн рублей. При этом объём внешнего госдолга РФ по итогам 2020 года составит 4,91 трлн рублей, в 2021 году — 5,24 трлн рублей, в 2022 году — 5,36 трлн рублей, в 2023 году — 5,46 трлн рублей", — указывается в документе.

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