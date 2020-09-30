Четверть российских предприятий намерена оптимизировать или сократить штат своих сотрудников, показали результаты опроса.
"Треть российских компаний (33 процента) планирует увеличить штат своих сотрудников. Четверть компаний (25 процентов) заявили о готовности оптимизировать или сократить штат сотрудников, ещё у 42 процентов компаний таких планов нет", — говорится в результатах исследования рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру".
Относительно финансовых показателей по итогам 2020 года, в российских компаниях в два раза больше тех, кто ждёт убытки, чем ожидающих прибыль.
"Согласно данным исследования, половина компаний (50 процентов) считает, что делать прогнозы о финансовых итогах 2020 года ещё рано. Около трети (32 процента) прогнозируют, что закончат год с убытками, а 18 процентов участников опроса уверены, что получат прибыль по итогам года", — отмечается в исследовании, которое проводилось в сентябре среди более чем одной тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех округов РФ.
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