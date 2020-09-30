Треть российских компаний планирует увеличить штат сотрудников

Четверть российских предприятий намерена оптимизировать или сократить штат своих сотрудников, показали результаты опроса.

"Треть российских компаний (33 процента) планирует увеличить штат своих сотрудников. Четверть компаний (25 процентов) заявили о готовности оптимизировать или сократить штат сотрудников, ещё у 42 процентов компаний таких планов нет", — говорится в результатах исследования рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру".

Относительно финансовых показателей по итогам 2020 года, в российских компаниях в два раза больше тех, кто ждёт убытки, чем ожидающих прибыль.