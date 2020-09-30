Треть автозаправок России может закрыться до конца года

С 1 октября в России вступает в силу новый стандарт, обязывающий оснастить АЗС системой контроля за недоливом бензина.

"В России уже до конца 2020 года могут закрыться до 30 процентов всех автозаправочных станций. Причиной этого может стать новый стандарт, который вводится с 1 октября. АЗС теперь должны быть оснащены новым программным обеспечением для контроля за недоливом бензина в топливные баки автомобилей", — сообщили "Известиям" в Независимом топливном союзе.

В организации считают, что причиной закрытия могут стать неподъёмные для автозаправок денежные суммы, необходимые для внедрения нового программного обеспечения.