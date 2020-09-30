Путин запретил экспорт необработанных лесоматериалов

Глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из России необработанных лесоматериалов ценных лиственных и хвойных пород.

"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", — сказал президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Российский лидер заявил о необходимости повысить качество лесного надзора и декриминализировать отрасль.