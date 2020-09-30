Глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из России необработанных лесоматериалов ценных лиственных и хвойных пород.
"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", — сказал президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Российский лидер заявил о необходимости повысить качество лесного надзора и декриминализировать отрасль.
"Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли. Необходимо повысить качество государственного лесного надзора и жёстко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку происходящее там вообще ни в какие ворота не лезет", — заявил Путин.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".