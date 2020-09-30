Компания Total предсказала конец нефтяной эпохи через 10 лет

Аналитики компании Total спрогнозировали конец нефтяной эпохи через 10 лет.

"Мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. Этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке. К 2030 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40 процентов потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20 процентов, сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на отчёт аналитиков французской нефтегазовой компании Total.

Эта нефтегазовая компания планирует направить инвестиции в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных газовых и электрческих заправок для машин.

Мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость нефтяной смеси марки Brent снизилась на 4,5 процента и составила 40,94 доллара за баррель. Также на 4,53 процента упала стоимость продажи Brent в ноябре до 40,51 доллара, WTI - до 38,52 доллара за баррель.