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Компания Total предсказала конец нефтяной эпохи через 10 лет

Аналитики компании Total спрогнозировали конец нефтяной эпохи через 10 лет.

Компания Total предсказала конец нефтяной эпохи через 10 лет

"Мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. Этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке. К 2030 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40 процентов потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20 процентов, сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на отчёт аналитиков французской нефтегазовой компании Total.

Эта нефтегазовая компания планирует направить инвестиции в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных газовых и электрческих заправок для машин.

Мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость нефтяной смеси марки Brent снизилась на 4,5 процента и составила 40,94 доллара за баррель. Также на 4,53 процента упала стоимость продажи Brent в ноябре до 40,51 доллара, WTI - до 38,52 доллара за баррель.

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