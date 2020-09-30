Жильё можно потерять из-за банкротства прежнего хозяина

Покупатели квартир за наличные и россияне, не указывающие в договоре полную сумму сделки, могут остаться без жилья, которое уже приобрели.

"При покупке недвижимости на вторичном рынке всплывает тема банкротства продавца — если он таковым уже является или станет в течение трёх лет после продажи. Этот риск актуален для тех, кто купил объект по цене существенно ниже рыночной и без указания полной суммы в договоре, а также заплатил наличными", — рассказал агентству "Прайм" партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.

Чем меньше времени прошло от покупки квартиры до банкротства её продавца, тем выше риск у покупателя остаться без купленного жилья, считает эксперт