Россиянам объяснили, почему нет смысла обменивать рубли на евро

Инвестор проинформировал, что резкий рост стоимости доллара и евро характерен для конечной фазы роста курса этих валют на российском рынке.

"Впервые с января 2016 года курс евро превысил 93 рубля и впервые с апреля 2020 года доллар 28 сентября повысился до 79 рублей. С учетом динамики курсов валют сейчас не докупать валюту, а начать продавать её. Резкость увеличения стоимости иностранной валюты характерна для конечной фазы роста курса. Вероятнее всего, в ближайшее время ещё будет наблюдаться малый рост евро и доллара, однако потом будет откат назад", — считает экономический эксперт Ян Марчинский.

Он посоветовал россиянам заняться продажей части валютных накоплений, чтобы в будущем выкупить её обратно по более низкому курсу.