Инвестор проинформировал, что резкий рост стоимости доллара и евро характерен для конечной фазы роста курса этих валют на российском рынке.
"Впервые с января 2016 года курс евро превысил 93 рубля и впервые с апреля 2020 года доллар 28 сентября повысился до 79 рублей. С учетом динамики курсов валют сейчас не докупать валюту, а начать продавать её. Резкость увеличения стоимости иностранной валюты характерна для конечной фазы роста курса. Вероятнее всего, в ближайшее время ещё будет наблюдаться малый рост евро и доллара, однако потом будет откат назад", — считает экономический эксперт Ян Марчинский.
Он посоветовал россиянам заняться продажей части валютных накоплений, чтобы в будущем выкупить её обратно по более низкому курсу.
"Поезд уже ушёл для обычных физических лиц. Сейчас уже нет смысла что-то докупать, потому что в обменниках, где будут менять большинство денег наши граждане, они просто на комиссии больше потеряют. Сейчас уже стоит заняться продажей части валюты с целью в последующем её выкупить обратно по более низкому курсу ", — сказал Марчинский в беседе с телеканалом "Москва 24".
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