До конца 2020 года третья часть автозаправок в России может прекратить работу.
Таков прогноз Независимого топливного союза.
Как поясняют его специалисты, причиной послужит вступление в силу с 1 октября нового нацстандарта (ГОСТ Р 58927-2020), в котором прописаны рекомендации по оснащению АЗС:
По словам Дмитрия Гусева, вице-президента НТС, в России из 23 тысяч АЗС около 60% - частные:
"Многие не смогут обновить оборудование. За несоответствие новым стандартам их будут штрафовать.В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется".
Кстати, ужесточается и требование к точности отпуска топлива:
- этот показатель сегодня равен 0,5 мл/ литр;
- по новым правилам — 0,25 мл/литр.
"Без замены оборудования АЗС не смогут соответствовать новым требованиям", — говорят эксперты.
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