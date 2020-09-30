В России до конца года могут закрыться 30% автозаправок

До конца 2020 года третья часть автозаправок в России может прекратить работу.

Таков прогноз Независимого топливного союза.

Как поясняют его специалисты, причиной послужит вступление в силу с 1 октября нового нацстандарта (ГОСТ Р 58927-2020), в котором прописаны рекомендации по оснащению АЗС:

заправки будут обязаны иметь оборудование с контролем количества топлива,

колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

По словам Дмитрия Гусева, вице-президента НТС, в России из 23 тысяч АЗС около 60% - частные:

"Многие не смогут обновить оборудование. За несоответствие новым стандартам их будут штрафовать.В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется".

Кстати, ужесточается и требование к точности отпуска топлива: