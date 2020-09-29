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ЦБ: просроченные долги россиян составили более триллиона рублей

Впервые с конца 2016 года просроченная банкам задолженность россиян составила более триллион рублей.

ЦБ: просроченные долги россиян составили более триллиона рублей

"Объём просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3 процента и на 1 сентября превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года", — говорится в материалах Центрального банка России.

По данным ЦБ, выросла доля проблемных кредитов, а общая задолженность соотечественников кредитным учреждениям достигла 18,8 триллиона рублей.

"При этом продолжила рост доля проблемных кредитов физических лиц. По итогам августа 2020 года она выросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4 процента, увеличившись до уровня на начало 2019 года. Общий объём розничных кредитов на начало сентября достиг 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9 процента", — говорится в сообщении российского финансового регулятора.

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