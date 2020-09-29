ЦБ: просроченные долги россиян составили более триллиона рублей

Впервые с конца 2016 года просроченная банкам задолженность россиян составила более триллион рублей.

"Объём просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3 процента и на 1 сентября превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года", — говорится в материалах Центрального банка России.

По данным ЦБ, выросла доля проблемных кредитов, а общая задолженность соотечественников кредитным учреждениям достигла 18,8 триллиона рублей.