Депутат считает, что россияне не захотят содержать чужих домохозяек

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в комментарии "Правде.Ру" рассказала о своём отношении к законопроекту о выплате МРОТ домохозяйкам. Проект закона отвергло правительство РФ, а затем Госдума.

Не более года назад во всех 26 кантонах Швейцарии провели исследование с целью выяснить, хотят ли граждане, не работая, получать доход. Было предложено просто выплачивать с учётом особенностей рынка труда, с учётом роботизации и так далее гражданам за ведение домашнего хозяйства какой-то вмененный доход. Более 75% опрошенных решили, что это не соответствует социальной справедливости, подчеркнула Светлана Бессараб.

"Вот теперь представьте себе ситуацию, один гражданин работает, ежедневно приходит на работу трудиться и получает зарплату в размере минимального размера оплаты труда. Выплачивает с этой зарплаты 13% подоходный налог. МРОТ и минус 13% подоходный налог, плюс к этому выплачивает работодатель за него 30,2% взносов в Пенсионный фонд и в фонды социального страхования. А теперь как объяснить этому работодателю, который за своего работника выплачивает, и этому работнику, что мы будем платить домохозяйкам за то, что они просто не работают?" — задалась вопросом Бессараб.

Она напомнила, что сегодня на детей от 1,5 до 3 лет выдается пособие в размере прожиточного минимума ребёнка, если семья является нуждающейся, но критерии нуждаемости — два прожиточных минимума на члена семьи. И то же самое, но без детей, предлагает ЛДПР выплачивать домохозяйкам. Но при этом семьи малоимущие, в которых есть дети от 3 до 7 лет, сегодня получают только половину прожиточного минимума.

"Президентом поставлена задача правительству со следующего года выплачивать по целому МРОТ на этих деток. Та семья имеет среднедушевой доход в размере одного и меньше прожиточного минимума на человека. И если им 5,5 тысяч не помогает половина МРОТа, то тогда президент говорит, что давайте выплачивать целый прожиточный минимум, полную сумму. И на это потребуется по расчетам 95 миллиардов рублей. У нас 3,8 млн граждан, имеющих детей, будут получать эту выплату. Но разве это сравнимо по концепции и сути законопроекта? Давайте тогда предложим гражданам не работать просто. Мы будем платить вам за то, чтобы вы сидели дома, занимались ведением домашнего хозяйства и не работали", — говорит депутат.

Она отметила, что придётся тогда увеличивать и социальные отчисления у работающих, чтобы платить гражданам, которые не работают.