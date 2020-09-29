Путин считает, что рост безработицы в 2021 году прекратится

Уровень безработицы на фоне пандемии коронавируса вырос, необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости, заявил глава государства.

"Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас выросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесёт свои результаты", — заявил Владимир Путин.

Регистрация россиян в качестве самозанятых не конечная цель. Люди должны начать зарабатывать и кормить семьи, отметил президент РФ.