Уровень безработицы на фоне пандемии коронавируса вырос, необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости, заявил глава государства.
"Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас выросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесёт свои результаты", — заявил Владимир Путин.
Регистрация россиян в качестве самозанятых не конечная цель. Люди должны начать зарабатывать и кормить семьи, отметил президент РФ.
"Я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально", — обратился Путин к членам кабмина РФ.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".