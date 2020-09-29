Строительство участка водопровода началось на Кубани для решения проблемы водоснабжения городов-курортов.
"Мы приступили к строительству очередного участка Троицкого водопровода, объект обеспечивает водой Крымск, Новороссийск и Геленджик. В мае ввели новую ветку протяженностью 18 километров в Крымском районе, сейчас строятся еще 11. Новые сети с водопроводными сооружениями будут проложены от хутора Весёлый до Крымска. Пропускная способность участка увеличится, аварийные ситуации будут исключены", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что власти Кубани уделят отдельное внимание Геленджику, который более всех в крае пострадал из-за отсутствия воды этим летом.
"Строительство нового участка планируется завершать в июле 2022 года, на эти цели в бюджете региона зарезервированы более 2 млрд рублей. Ведётся проектирование ещё одного участка протяженностью 26 км в районе Кабардинки. Реконструкцию всего Троицкого водопровода планируется завершить в 2023 году. Отдельное внимание уделяем Геленджику. Сейчас прорабатываем вопросы установки опреснителей и разработки новых месторождений пресных вод", — сказал глава Кубани.
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