На Кубани начали строить водопровод для городов-курортов

Строительство участка водопровода началось на Кубани для решения проблемы водоснабжения городов-курортов.

"Мы приступили к строительству очередного участка Троицкого водопровода, объект обеспечивает водой Крымск, Новороссийск и Геленджик. В мае ввели новую ветку протяженностью 18 километров в Крымском районе, сейчас строятся еще 11. Новые сети с водопроводными сооружениями будут проложены от хутора Весёлый до Крымска. Пропускная способность участка увеличится, аварийные ситуации будут исключены", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что власти Кубани уделят отдельное внимание Геленджику, который более всех в крае пострадал из-за отсутствия воды этим летом.