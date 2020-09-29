На имя вице-премьера Татьяны Голиковой направили письмо с предложением поддержки россиян предпенсионного и пенсионного возрастов, которые захотят открыть своё дело.
"В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь прошу рассмотреть возможность разработки федеральной программы поддержки лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, решивших начать своё дело", — говорится в письме члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Зубарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Депутат предложил налоговые льготы, добровольную уплату страховых взносов, льготные кредиты и бесплатное образование.
"Ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрастах, а также перевести на добровольную основу уплату страховых взносов. Ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела до 4% в банках с развитой сетью филиалов в регионах. Открыть бесплатный доступ к образовательным курсам в вузах по предпринимательским дисциплинам", — предложил депутат.
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