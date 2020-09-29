В России предложили налоговые льготы для пенсионеров-бизнесменов

На имя вице-премьера Татьяны Голиковой направили письмо с предложением поддержки россиян предпенсионного и пенсионного возрастов, которые захотят открыть своё дело.

"В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь прошу рассмотреть возможность разработки федеральной программы поддержки лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, решивших начать своё дело", — говорится в письме члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Зубарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат предложил налоговые льготы, добровольную уплату страховых взносов, льготные кредиты и бесплатное образование.