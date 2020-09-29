В России создадут единый сайт для продажи конфиската

Главный антимонопольщик РФ проинформировал, что для реализации конфискованного имущества в России сейчас действует 50 законов и нормативных актов.

"Нужно перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества. Сейчас в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат, лес, земля или другое государственное имущество — продается по разным процедурам ", — рассказал Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Он отметил, что сейчас объявление о продаже конфискованного имущества крайне сложно найти, даже "опытный следопыт не найдёт".