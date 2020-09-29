Главный антимонопольщик РФ проинформировал, что для реализации конфискованного имущества в России сейчас действует 50 законов и нормативных актов.
"Нужно перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества. Сейчас в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат, лес, земля или другое государственное имущество — продается по разным процедурам ", — рассказал Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Он отметил, что сейчас объявление о продаже конфискованного имущества крайне сложно найти, даже "опытный следопыт не найдёт".
"Создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже. Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны. Однажды Lamborghini был продан за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну ", — проинформировал глава ФАС.
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