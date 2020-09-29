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Минприроды ответило Счётной палате на критику мусорной реформы

Минприроды РФ ответило на критику Счётной палаты реализации мусорной реформы в стране.

Минприроды ответило Счётной палате на критику мусорной реформы

В Счётной палате заявили, что плохо собираемый мусорный сбор может привести к остановке работы 22 региональных операторов, которые обслуживают более 15 млн россиян в 19 регионах.

"С учётом неблагоприятных условий распространения вируса COVID-19, карантинных ограничений и режима самоизоляции не было сбоев с вывозом отходов. Региональные операторы продолжают работать, хотя некоторые из них находятся в сложном положении. Минприроды заключило с 65 субъектами РФ соглашения, в рамках которых из федерального бюджета регионам перечислено более 8 млрд рублей", — говорится в комментарии Минприроды.

Ведомство также отметило, что зарезервировало средства в размере 1 млрд рублей на покупку мусорных контейнеров.

"Минприроды России зарезервировало средства экологического сбора в размере 1 млрд рублей. Утверждение схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные с регионами. Всего в рамках федеральной схемы планируется 585 объектов к 2024 году общей мощностью порядка 65 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

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