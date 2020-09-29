Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Биржевой курс евро побил очередной рекорд и преодолел отметку в 93 рубля. Последний раз такое повышение европейской валюты было в январе 2016 года.

"На 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум с января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта", — говорится в сообщении Московской биржи.

Эксперты отмечают продолжающуюся нестабильность на нефтяном рынке.