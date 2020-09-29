Роспотребнадзор рекомендовал российским работодателям не проводить корпоративы в целях профилактики коронавируса.

"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. Руководителям рекомендуется размещать сотрудников на различных этажах, распределять их по отдельным кабинетам и организовывать работу в несколько смен.

В организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.