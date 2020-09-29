Роспотребнадзор рекомендовал российским работодателям не проводить корпоративы в целях профилактики коронавируса.
"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. Руководителям рекомендуется размещать сотрудников на различных этажах, распределять их по отдельным кабинетам и организовывать работу в несколько смен.
В организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство рекомендовало проводить уборку каждые два часа дезинфицирующими средствами.
"Рекомендуется применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха. Помещения должны проветриваться каждые два часа. Рекомендуется уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев и мест общего пользования с обработкой каждые два часа", — говорится в сообщении.
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