Самарский губернатор предложил Белоруссии экономическое сотрудничество

Губернатор Азаров предложил белорусской стороне сотрудничество в области производства техники спецназначения, электроборудования, а также в производстве минеральных удобрений.

"Учитывая приоритетные виды экономической деятельности Белоруссии, Дмитрий Азаров предложил потенциальным партнерам начать сотрудничество в сфере, в части производства минеральных удобрений", — приводит пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на VII Форуме регионов России и Белоруссии.

Глава Самарской области РФ предложил Белоруссии также сотрудничество в автомобилестроении и IT-отрасли.

"Самарская область также готова сотрудничать с Белоруссией в IT-отрасли, автомобилестроении, в сфере производства средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также в пищевой промышленности.