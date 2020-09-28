Губернатор Азаров предложил белорусской стороне сотрудничество в области производства техники спецназначения, электроборудования, а также в производстве минеральных удобрений.
"Учитывая приоритетные виды экономической деятельности Белоруссии, Дмитрий Азаров предложил потенциальным партнерам начать сотрудничество в сфере, в части производства минеральных удобрений", — приводит пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на VII Форуме регионов России и Белоруссии.
Глава Самарской области РФ предложил Белоруссии также сотрудничество в автомобилестроении и IT-отрасли.
"Самарская область также готова сотрудничать с Белоруссией в IT-отрасли, автомобилестроении, в сфере производства средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также в пищевой промышленности.
"В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство открывает для нас широкие возможности для сотрудничества", — сказал Азаров.
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