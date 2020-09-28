Россия аккумулировала полмиллиарда рублей для поддержки сельскохозяйственных производителей Молдавии.

"Сельское хозяйство страны вынуждено бороться ещё и с последствиями засухи. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо", — сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в режиме видеоконференции.