Россия аккумулировала полмиллиарда рублей для поддержки сельскохозяйственных производителей Молдавии.
"Сельское хозяйство страны вынуждено бороться ещё и с последствиями засухи. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо", — сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в режиме видеоконференции.
Первую половину суммы российские власти уже приготовили и ждут от молдавских коллег список пострадавших предприятий.
"Первый транш на половину этой суммы уже подготовлен. Ждём от вас списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", — добавил Путин.
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