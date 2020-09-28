В РСПП оценили план кабмина по восстановлению экономики РФ

В РСПП оценили правительственный план восстановления экономики страны.

Власти намерены объединить управление и бизнес через цифровые технологии. Отказаться от массового регулирования и ускорить импортозамещение, а также развивать лёгкую промышленность и внутренний туризм.

"Если мы видим реальную поддержку малого и среднего предпринимательства до уровня, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики, если мы поддержим малый и средний бизнес и массово будем вкладывать средства государства в развитие инфраструктуры, занятости и повышение доходов, — да, это сработает", — рассказал телеканалу "360" член Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Олег Прексин.

По его мнению, в плане нужно было больше внимания уделить развитию транспортной инфраструктуры.