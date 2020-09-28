В РСПП оценили правительственный план восстановления экономики страны.
Власти намерены объединить управление и бизнес через цифровые технологии. Отказаться от массового регулирования и ускорить импортозамещение, а также развивать лёгкую промышленность и внутренний туризм.
"Если мы видим реальную поддержку малого и среднего предпринимательства до уровня, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики, если мы поддержим малый и средний бизнес и массово будем вкладывать средства государства в развитие инфраструктуры, занятости и повышение доходов, — да, это сработает", — рассказал телеканалу "360" член Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Олег Прексин.
По его мнению, в плане нужно было больше внимания уделить развитию транспортной инфраструктуры.
"Что касается идеи развития внутреннего туризма и легкой промышленности, она абсолютно правильная, в это надо вкладывать, это действительно может служить одним из стимулов развития экономики. Гораздо больше был бы эффект от развития транспортной инфраструктуры, причем не только от дорожного строительства, но и от железнодорожного", — отметил Прексин.
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