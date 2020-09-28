Специалисты назвали десять самых опасных профессий России

В 2109 году на рабочем месте в России погибли 1055 человек, более 23 тысяч получили травмы. Большинство погибших — 994 — мужчины.

"Больше всего рискуют те, чья работа связана с морем или лесом — смертность в таких профессиях в 652 раза превышает средний уровень смертности на рабочем месте. У профессии рыбака коэффициент смертность составляет — 40.8 на 100 тысяч занятых. Средняя зарплата рыбака составляет 37 700 рублей. У лесоруба смертность — 37,8, средняя зарплата — 34 300 руб. У охотника — 33,2 и 20 700 руб. У лесника — 31,9 и 20 900 руб. Замыкает пятёрку опасных профессий моряк. Коэффициент смертности — 29,1, зарплата — 140 300 руб.", — говорится в сообщении поисковика вакансий Adzuna, который составил рейтинг на основании данных Росстата по итогам 2019 года.

Во второй пятёрке представлены мирные профессии, напрямую не связанные с риском для жизни.