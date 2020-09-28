Экономист объяснил причину роста доллара до 79 рублей

Рост доллара на биржевых торгах в Москве не превысил 1,5-2 процента, что, по мнению экономиста, является нормальными колебаниями на валютной бирже.

"Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5—2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний. На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября. Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту или иную стороны", — пояснил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько, эксперт и предостерег россиян от слишком частого изменения портфеля валют.

Между тем, по данным Московской биржи, рубль стал четвёртой валютой по глубине падения к курсу доллара.