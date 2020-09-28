Рост доллара на биржевых торгах в Москве не превысил 1,5-2 процента, что, по мнению экономиста, является нормальными колебаниями на валютной бирже.
"Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5—2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний. На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября. Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту или иную стороны", — пояснил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько, эксперт и предостерег россиян от слишком частого изменения портфеля валют.
Между тем, по данным Московской биржи, рубль стал четвёртой валютой по глубине падения к курсу доллара.
"Курс рубля в паре с долларом вырос до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%. Сильнее отечественной валюты упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%). На четвертом и пятом местах по этому показателю соответственно аргентинское песо (-21%) и белорусский рубль (-20%)", — говорится в сообщении Московской биржи со ссылкой на данные международного валютного рынка "Форекс".
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