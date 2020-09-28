Российский рубль восстановит свои позиции после падения курса.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, сейчас на валютных рынках наблюдается обычная волатильность.

"Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя — и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет", — пояснил представитель Кремля.