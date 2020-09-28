Лидер "эсэров" Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ сомнительной.
"Спешное одобрение столь сомнительной методики" не позволит честно считать стоимость ежемесячной минимальной потребительской корзины по стране и будет мешать реальной борьбе с бедностью.
По действующему законодательству, все социальные нормативы, такие как прожиточный минимум и МРОТ, исчисляются из стоимости потребительской корзины, утвержденной правительством в размере 160 рублей в день. И это совершенно не соответствует реальной жизни, так как не учитывает целый ряд жизненно важных расходов", — отметил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Согласно инициативе Минтруда, МРОТ до 2026 года установят на уровне 42 процентов медианной зарплаты.
"В результате применения такой методики в 2021 году МРОТ вместо минимально необходимого трёхкратного роста поднимется всего на 5,5% — немного превысив прогнозную инфляцию, а прожиточный минимум и вовсе упадет на 4,4%. Как только нужно найти оправдание оставить людей без денег, нам сразу начинают кивать на зарубежную практику. Новая методика создавалась правительством без обсуждения с общественностью, депутатами — что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики", — считает Миронов.
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