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Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной

Лидер "эсэров" Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ сомнительной.

Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной

"Спешное одобрение столь сомнительной методики" не позволит честно считать стоимость ежемесячной минимальной потребительской корзины по стране и будет мешать реальной борьбе с бедностью.

По действующему законодательству, все социальные нормативы, такие как прожиточный минимум и МРОТ, исчисляются из стоимости потребительской корзины, утвержденной правительством в размере 160 рублей в день. И это совершенно не соответствует реальной жизни, так как не учитывает целый ряд жизненно важных расходов", — отметил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Согласно инициативе Минтруда, МРОТ до 2026 года установят на уровне 42 процентов медианной зарплаты.

"В результате применения такой методики в 2021 году МРОТ вместо минимально необходимого трёхкратного роста поднимется всего на 5,5% — немного превысив прогнозную инфляцию, а прожиточный минимум и вовсе упадет на 4,4%. Как только нужно найти оправдание оставить людей без денег, нам сразу начинают кивать на зарубежную практику. Новая методика создавалась правительством без обсуждения с общественностью, депутатами — что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики", — считает Миронов.

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