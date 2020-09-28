Глава Минэнерго РФ оценил отношения России и Белоруссии в сфере энергетики.
"Страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы газа и нефти в Европу — это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти. РФ также надеется на скорое достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские", — сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью "России 24".
Он также проинформировал, что перевалка белорусских грузов в трёх портах Ленинградской области может достичь 4-6 миллионов тонн.
"У нас в Северо-Западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, и, если будут достигнуты взаимовыгодные коммерческие договоренности, о перенаправлении соответствующих потоков, то это, конечно, будет взаимно выгодно и нашим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время идет соответствующая проработка экономических условий. Объёмы могут составить от 4 до 6 миллионов тонн нефтепродуктов… Мы надеемся, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты", — заявил глава российского Минэнерго.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.