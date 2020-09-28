Новак рассказал об отношениях России и Белоруссии в сфере энергетики

Глава Минэнерго РФ оценил отношения России и Белоруссии в сфере энергетики.

"Страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы газа и нефти в Европу — это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти. РФ также надеется на скорое достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские", — сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью "России 24".

Он также проинформировал, что перевалка белорусских грузов в трёх портах Ленинградской области может достичь 4-6 миллионов тонн.