Биржевой курс доллара поднялся до 79 рублей

Через несколько минут после начала торгов на Московской бирже курс доллара установил очередной рекорд, взяв отметку в 79 рублей.

"Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей. Курс евро растет на 83 копейки — до 91,76 рубля, это максимум с января 2016 года", — говорится в сообщении Московской биржи.

Курс рубля снижается из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке, считают аналитики.