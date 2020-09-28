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Биржевой курс доллара поднялся до 79 рублей

Через несколько минут после начала торгов на Московской бирже курс доллара установил очередной рекорд, взяв отметку в 79 рублей.

Биржевой курс доллара поднялся до 79 рублей

"Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей. Курс евро растет на 83 копейки — до 91,76 рубля, это максимум с января 2016 года", — говорится в сообщении Московской биржи.

Курс рубля снижается из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке, считают аналитики.

"На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,77 процента, ниже 40 долларов. Цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире может привести к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, на спросе на топливо", — полагают аналитики.

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