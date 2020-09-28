Экономист предсказал доллару резкий спад

Главный экономист крупного американского банка заявил, что доллар сильно переоценён и предсказал его резкий спад в скором будущем.

"Доллар является одной из самых переоцененных валют. Широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35%. Среди факторов резкого спада доллара — увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, а также исчезновение особой ауры американской исключительности. Рост дисбаланса специалист объяснил сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций. Падение доллара лишь только началось", — рассказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

Ранее сообщалось, что, по оценке Минэкономразвития, лучшим периодом для курса рубля будет конец 2020 — начало 2021 года, а в 2021 за доллар будут давать 72,4 рубля.