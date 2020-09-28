Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

Валовой внутренний продукт (ВВП) России сократится на 4-5%, считает Алексей Кудрин.

"Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на 4-5%. Сейчас ситуация в отечественной экономике лучше, чем прогнозировалось весной. На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть. После возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный уровень и восстановилась до 40 долларов за баррель. Эксперты считают, что до конца года падения ожидать не стоит ", рассказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Глава Счётной палаты полагает, что коронавирусные ограничения вновь вернутся в Россию, но их будет намного меньше.