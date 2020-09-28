Несколько гипермаркетов сети "Ашан" в Москве оштрафовали за недостоверное декларирование пищевой продукции. Общая сумма штрафа составила 1,55 миллиона рублей.

"За нарушения требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "Ашан" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях", — сообщили в Роспотребнадзоре.