Российские офшоры будут привлекательнее кипрских, заявили в Минфине

Минфин анонсировал создание привлекательного налогового режима в специальных административных районах (САР) Российской Федерации.

"Режим, который мы должны создать в САР, должен быть, безусловно, более выгодный, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года, но не настолько привлекательный, который был на Кипре до наших изменений", — рассказал статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Основная цель создания специальных административных районов, — чтобы прибыль резидентов не подлежала излишнему налогообложению.

"Нет, не считаю САР внутренними офшорами. Вообще понятие "внутренний офшор" — немного кощунственное. Потому что мы должны создать привлекательный режим для холдинговых компаний в том плане, что пока они не распределяют прибыль, — чтобы эта прибыль не подлежала излишнему налогообложению", — заявил Сазанов.

Он отметил, что процедура оформления документов для резидентов САР займёт от полугода до года. Стоимость регистрации очень высокая и поэтому там смогут зарегистрироваться менее тысячи предприятий.