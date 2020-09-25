Десятая часть россиянин перешла на «серую» зарплату

Из-за пандемии коронавируса в России десятая часть наёмных работников перешла на "серую" зарплату.

"Большинство опрошенных (63 процента) отметили, что они продолжают получать зарплату официально. Однако 12 процентам работодатели предложили переход на "серую" схему. Два процента из них отказались от перехода, столько же согласились. Около восьми процентов россиян сказали, что их согласия в этом вопросе не спрашивали", — говорится в результатах исследовании рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру".

В то же время значительная часть участников опроса отметила, что и до пандемии коронавируса с зарплатой было не всё в порядке: либо задержки, либо — неофициальные выплаты.

"24 процента респондентов заявили, что и до пандемии получали неофициальный доход. Ещё 36 процентов отметили, что выплаты в период пандемии у них происходили с задержками", — отмечается в исследовании.

По данным из открытых источников, в прошлом году неофициальную зарплату в стране получали около 20 миллионов человек.