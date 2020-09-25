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Восстановление биоресурсов после аварии в Норильске оценили в 40 млрд

Учёные оценили в 40 миллиардов рублей стоимость восстановления водных ресурсов после аварии на теплостанции в Норильске.

Восстановление биоресурсов после аварии в Норильске оценили в 40 млрд

"По оценке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), затраты на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы составят порядка 40 миллиардов рублей. Потребуется строительство трёх рыборазводных заводов, необходимый выпуск мальков ценных пород рыбы должен составить порядка 9 тысяч тонн", — говорится в сообщении Росрыболовства.

Стоимость утраченных в результате аварии водных биоресурсов определена в размере 3,5 миллиардов рублей. Эту сумму "Норникель" по решению суда должен возместить государству в виде штрафа.

"Помимо единовременной компенсации ущерба, нанесенного аварией на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, потери биомассы водных биологических ресурсов должны быть компенсированы искусственным воспроизводством молоди ценных видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для зарыбления естественных водных объектов, подвергшихся воздействию техногенной аварии", — указал институт.

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