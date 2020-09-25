Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на треть

Ровно на треть сократили объёмы перевозок российские авиакомпании в августе по сравнению с августом прошлого года.

"Российские авиакомпании в августе 2020 года сократили перевозки пассажиров по сравнению с августом прошлого года на 33,2% — до 9,3 млн пассажиров. Внутренние авиаперевозки в августе выросли на 5,7% в годовом выражении — до 8,6 млн пассажиров. На международных маршрутах было перевезено почти 754 тыс. пассажиров — это 11,9% от показателя июля прошлого года", — отмечается в данных Росавиации.

Лидером авиаперевозок среди отечественных компаний стала S7. За ней следуют "Аэрофлот" и "Победа".