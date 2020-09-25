Ровно на треть сократили объёмы перевозок российские авиакомпании в августе по сравнению с августом прошлого года.
"Российские авиакомпании в августе 2020 года сократили перевозки пассажиров по сравнению с августом прошлого года на 33,2% — до 9,3 млн пассажиров. Внутренние авиаперевозки в августе выросли на 5,7% в годовом выражении — до 8,6 млн пассажиров. На международных маршрутах было перевезено почти 754 тыс. пассажиров — это 11,9% от показателя июля прошлого года", — отмечается в данных Росавиации.
Лидером авиаперевозок среди отечественных компаний стала S7. За ней следуют "Аэрофлот" и "Победа".
"Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в августе стала S7, которая перевезла 1,6 млн пассажиров (+6,1%). На втором месте оказался "Аэрофлот" — 1,5 млн человек (-60,4%), на третьем "Победа" — 1,2 млн человек (+17%). За январь — август этого года российские авиакомпании перевезли 43,7 млн пассажиров, что на 47,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — информирует Росавиация.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.