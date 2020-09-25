Впервые с 2016 года евро превысил 91 рубль

Биржевой курс европейской валюты впервые с февраля 2016 года превысил отметку 91 рубль.

"Курс евро в пятницу, 25 сентября, на 17:06 по московскому времени превысил 91 рубль, что стало рекордом с февраля 2016 года. Чуть ранее вечером в пятницу курс американской валюты впервые с 2 апреля 2020 года поднялся выше отметки в 78 рублей", — говорится в сообщении Московской биржи.

Предыдущий рекордный рост европейской и американской валют был зафиксирован 23 сентября.

"Доллар впервые с 22 апреля вырос до 77 рублей. Курс американской валюты вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. К вечеру курс доллара составил 77,07 рубля. В тот же день евро на Мосбирже торговалось практически на уровне 90 рублей — за единицу европейской валюты просили 89,93 рубля. Рост относительно предыдущей сессии составил 80 копеек", — сообщили в Мосбирже.

Согласно данным московской торговой онлайн-площадки, 25 сентября стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.