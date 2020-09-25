СП: Рост бедности поставил под угрозу выполнение национального проекта

Уровень бедности в России составил 13,5 процента. Это создаёт риск, что национальный проект по снижению бедности в два раза к 2030 году будет не исполнен

"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", — говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты России (СП).

Сейчас основной задачей должен стать выход на путь уверенного снижения бедности, считают в ведомстве Алексея Кудрина.