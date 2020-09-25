Уровень бедности в России составил 13,5 процента. Это создаёт риск, что национальный проект по снижению бедности в два раза к 2030 году будет не исполнен
"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", — говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты России (СП).
Сейчас основной задачей должен стать выход на путь уверенного снижения бедности, считают в ведомстве Алексея Кудрина.
"При сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%. При этом в 2015 году кризисная ситуация в экономике привела к более существенному росту бедного населения. В связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения", — отмечают в Счётной палате.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.