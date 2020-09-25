Законопроект об общероссийской реновации опасен для городов страны, считает эксперт.

"Лучше вообще отсутствие законодательства, чем такое. Не соблюдены три главных принципа: не установлены территории, на которые направлен законопроект, не установлены гарантии имущественных и жилищных прав жильцов. И третий — новые постройки могут не соответствовать правилам землепользования и застройки или генпланам городов", — рассказала исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди .

По ее мнению, законопроект "сырой" и нуждается в тщательной проработке.

"В таком виде, как сейчас, законопроект только создает проблемы и подрывает перспективы нашего социально-экономического развития. В первую очередь необходимо установить гарантию того, что нельзя применять никакие инструменты принудительного обновления застройки в отношении территорий, не представляющих никаких угроз. Это должна быть только опасная, деградирующая территория.

В сегодняшнем документе никаких четких критериев нет. Получается, что снести можно всё, что угодно. Под видом проектов комплексного обновления будет появляться точечная высотная застройка в исторической части городов", — считает эксперт.