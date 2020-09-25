В Минске анонсировали строительство морского терминала в Ленобласти за счёт средств российского кредита, сэкономленных на возведение Белорусской атомной электростанции.

"Когда я встречался с президентом России, мы много обсуждали вопрос поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области, я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счёт кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там", — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.