Для водоснабжения Симферополя построят опреснительную станцию

В 30 километрах к западу от Симферополя построят крупную опреснительную станцию для водоснабжения столицы Республики Крым.

В Симферополе и 39 близлежащих сёлах больше месяца из-за обмелевших водохранилищ. подача воды жильцам сокращена. Ввели графики водоснабжения по утрам и вечерам.

"Разрабатывается и в течение двух недель будет полностью предложено федеральным правительством, Минпромторгом, по поручения президента, решение, связанное с опреснением и строительством опреснительной установки для города Симферополя", — рассказал глава республики Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

Он подчеркнул, что проект строительства опреснительной станции будет уникальным для России.