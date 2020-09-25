В 30 километрах к западу от Симферополя построят крупную опреснительную станцию для водоснабжения столицы Республики Крым.
В Симферополе и 39 близлежащих сёлах больше месяца из-за обмелевших водохранилищ. подача воды жильцам сокращена. Ввели графики водоснабжения по утрам и вечерам.
"Разрабатывается и в течение двух недель будет полностью предложено федеральным правительством, Минпромторгом, по поручения президента, решение, связанное с опреснением и строительством опреснительной установки для города Симферополя", — рассказал глава республики Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Он подчеркнул, что проект строительства опреснительной станции будет уникальным для России.
"Опреснительную станцию возведут в прибрежном посёлке Николаевка на Чёрном море к западу от столицы Крыма. От станции будет прямая линия 30 километров. В стране таких проектов никто и никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будут принято здесь, уникальное и впервые в истории будет сделано", — сказал Аксёнов.
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