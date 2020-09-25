Адвокат рассказал о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Неожиданные расходы у россиян, берущих ипотеку, возникают при оформлении жилищной ссуды и после.

"Во время оформления ипотеки возникают дополнительные расходы: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков. Взяв жильё на вторичном рынке придется ремонтировать сантехнику, проводку и прочее. Необходимо оставить деньги на возможный форс-мажор", — рассказал партнер адвокатского бюро Муса Абдурахманов.

Он напомнил заёмщикам о возможности вернуть часть затраченных средств на ипотеку при помощи налогового вычета.