Неожиданные расходы у россиян, берущих ипотеку, возникают при оформлении жилищной ссуды и после.
"Во время оформления ипотеки возникают дополнительные расходы: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков. Взяв жильё на вторичном рынке придется ремонтировать сантехнику, проводку и прочее. Необходимо оставить деньги на возможный форс-мажор", — рассказал партнер адвокатского бюро Муса Абдурахманов.
Он напомнил заёмщикам о возможности вернуть часть затраченных средств на ипотеку при помощи налогового вычета.
"Налоговый вычет позволяет получить обратно уплаченный налог при оформлении ипотеки от стоимости жилья и от ипотечных процентов. Такой вычет позволит вернуть заёмщику 260 тысяч рублей, а, если ипотеку брали супруги, таким вычетом могут воспользоваться они оба, и вместо 260 тысяч они получат 520 тысяч на двоих", — рассказал адвокат.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.