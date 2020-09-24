Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю и Берлину ужесточить антироссийские экономические санкции.
"Необходимо ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Призываем Евросоюз как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушение прав человека", — говорится в резолюции, принятой сегодня Сеймом (парламентом — прим. ред.) Литвы.
В этой же резолюции литовский парламент также призвал Германию в рамках санкций по делу Навального заблокировать "Северный поток-2".
"Сейм предлагает Германии отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2" и призывает ЕС продолжать поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов", — указывается в документе.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.