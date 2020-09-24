Равномерно распределять процентные выплаты на весь срок ипотечного кредитования предложил лидер эсэров.
"Сейчас граждане сначала в течение нескольких лет выплачивают банку большую часть процентов за всё время ипотеки, а потом гасят сам кредит. По нашему мнению, такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования, особенно с учетом возможностей досрочного возврата кредитов. Все это могло бы сократить финансовое бремя для граждан", — цитирует пресс-служба лидера партии "Справедливая Россия", руководителя думской фракции СР Сергея Миронова.
Парламентарий отметил, что все оптимистичные показатели по росту выдачи ипотечных кредитов основаны на данных столичного региона и нескольких городов-милионников.
"Действующая схема возврата ипотечных кредитов тормозит развитие жилищного строительства. Недавно банки отчитались, что в августе объем выданных ипотечных кредитов в России обновил исторический максимум и достиг 375 млрд рублей. Они умалчивают, что в основном эти ипотечные сделки совершались в московском регионе и нескольких крупных городах России. Если же посмотреть на отчёты региональных застройщиков, становится очевидно, что в целом по стране ситуация с вводом нового жилья очень невесёлая", — отметил Миронов.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.