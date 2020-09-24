Сергей Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования

Равномерно распределять процентные выплаты на весь срок ипотечного кредитования предложил лидер эсэров.

"Сейчас граждане сначала в течение нескольких лет выплачивают банку большую часть процентов за всё время ипотеки, а потом гасят сам кредит. По нашему мнению, такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования, особенно с учетом возможностей досрочного возврата кредитов. Все это могло бы сократить финансовое бремя для граждан", — цитирует пресс-служба лидера партии "Справедливая Россия", руководителя думской фракции СР Сергея Миронова.

Парламентарий отметил, что все оптимистичные показатели по росту выдачи ипотечных кредитов основаны на данных столичного региона и нескольких городов-милионников.