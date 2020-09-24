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Сергей Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования

Равномерно распределять процентные выплаты на весь срок ипотечного кредитования предложил лидер эсэров.

Сергей Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования

"Сейчас граждане сначала в течение нескольких лет выплачивают банку большую часть процентов за всё время ипотеки, а потом гасят сам кредит. По нашему мнению, такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования, особенно с учетом возможностей досрочного возврата кредитов. Все это могло бы сократить финансовое бремя для граждан", — цитирует пресс-служба лидера партии "Справедливая Россия", руководителя думской фракции СР Сергея Миронова.

Парламентарий отметил, что все оптимистичные показатели по росту выдачи ипотечных кредитов основаны на данных столичного региона и нескольких городов-милионников.

"Действующая схема возврата ипотечных кредитов тормозит развитие жилищного строительства. Недавно банки отчитались, что в августе объем выданных ипотечных кредитов в России обновил исторический максимум и достиг 375 млрд рублей. Они умалчивают, что в основном эти ипотечные сделки совершались в московском регионе и нескольких крупных городах России. Если же посмотреть на отчёты региональных застройщиков, становится очевидно, что в целом по стране ситуация с вводом нового жилья очень невесёлая", — отметил Миронов.

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