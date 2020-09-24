Россия и Белоруссия 25 сентября второй раз обсудят отмену роуминга

Переговоры России и Белоруссии по отмене роуминга пройдут в формате видеоконференции представителей профильных министерств, операторов связи и антимонопольных ведомств.

"В режиме видеоконференции вопросы выполнения мероприятий по отмене роуминга обсудят представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с участием антимонопольных органов двух государств, а также белорусских и российских операторов связи", — сообщили в Министерстве связи и информатизации Белоруссии.

На предстоящих переговорах ожидается отчёт сторон о выполнении договорённостей о тестировании мобильной связи без роуминга.