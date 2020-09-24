Переговоры России и Белоруссии по отмене роуминга пройдут в формате видеоконференции представителей профильных министерств, операторов связи и антимонопольных ведомств.
"В режиме видеоконференции вопросы выполнения мероприятий по отмене роуминга обсудят представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с участием антимонопольных органов двух государств, а также белорусских и российских операторов связи", — сообщили в Министерстве связи и информатизации Белоруссии.
На предстоящих переговорах ожидается отчёт сторон о выполнении договорённостей о тестировании мобильной связи без роуминга.
"После предыдущих переговоров 17 сентября стороны договорились, что белорусские и российские операторы до 24 сентября протестируют работу в условиях отмены роуминга на территории Союзного государства и заключат соглашения по борьбе с мошенничеством. О том, как решаются эти вопросы, будет сказано в ходе предстоящего раунда переговоров", — отметили в Минсвязи Белоруссии.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.