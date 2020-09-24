Роспротребнадзор в Москве приостановил работу нескольких крупных сетевых магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима.
"Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", — сказал руководитель департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк, отметив, что всего за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли.
Немерюк уточнил, что суд определит срок приостановки работы магазинов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому россияне, прилетевшие из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.